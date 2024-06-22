В Чикаго четыре человека пострадали в результате перестрелки
Перестрелка произошла в пятницу у общественного центра организации «Армия спасения» в Блю-Айленде в пригороде Чикаго, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает телерадиокомпания CBS News.
По данным СМИ, инцидент произошел во время собрания, посвященного памяти убитой ранее девушки. К центру «Армии спасения» подъехал автомобиль, из него открыли стрельбу в сторону здания, а один из посетителей мероприятия открыл ответный огонь.
Как сообщили в полиции Блю-Айленда, из-за ЧП ранения различной степени тяжести получили четыре человека, их госпитализировали. Точных данных о количестве нападавших и их мотивах пока нет.
Ранее на западе Москвы неизвестный открыл огонь из ружья по прохожим, погиб один человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гинцбург: В 2025 году начнутся исследования на добровольцах вакцины от рака
- В Чикаго четыре человека пострадали в результате перестрелки
- Мадуро обвинил двух оппозиционеров в подготовке госпереворота в Венесуэле
- Мать футболиста Пеле умерла в 101 год
- ВМС Британии сообщили о нападении неизвестных на судно рядом с Аденом
- Над Брянской областью сбили два украинских беспилотника
- Олимпийского чемпиона из США Робертса дисквалифицировали на восемь лет за допинг
- Умер участник ансамбля «Сябры» Николай Сацура
- В Сирии дроны США Reaper опасно сблизились с российским Су-35
- СМИ: Планировавший теракты в России житель Бреста предстанет перед судом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru