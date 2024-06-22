В Чикаго четыре человека пострадали в результате перестрелки

Перестрелка произошла в пятницу у общественного центра организации «Армия спасения» в Блю-Айленде в пригороде Чикаго, в результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает телерадиокомпания CBS News.

По данным СМИ, инцидент произошел во время собрания, посвященного памяти убитой ранее девушки. К центру «Армии спасения» подъехал автомобиль, из него открыли стрельбу в сторону здания, а один из посетителей мероприятия открыл ответный огонь.

Как сообщили в полиции Блю-Айленда, из-за ЧП ранения различной степени тяжести получили четыре человека, их госпитализировали. Точных данных о количестве нападавших и их мотивах пока нет.

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