В чешской больнице застрелили людей

В чешском городе Острава на востоке страны произошла стрельба в больнице. Известно, что неизвестный открыл огонь по людям, сообщается о жертвах - на данный момент известно о четырех погибших, сообщает ТАСС.

В настоящее время к больнице стянут полицейский спецназ. и вертолет. Также сообщается, что полиция якобы ведет поиск подозреваемого. Речь идет о мужчине ростом около 180 сантиметров в красном пиджаке, передает RT.

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