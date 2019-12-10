В чешской больнице застрелили людей
10 декабря 201911:05
В чешском городе Острава на востоке страны произошла стрельба в больнице. Известно, что неизвестный открыл огонь по людям, сообщается о жертвах - на данный момент известно о четырех погибших, сообщает ТАСС.
В настоящее время к больнице стянут полицейский спецназ. и вертолет. Также сообщается, что полиция якобы ведет поиск подозреваемого. Речь идет о мужчине ростом около 180 сантиметров в красном пиджаке, передает RT.
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