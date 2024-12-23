В Черном море у берегов Стамбула нашли морскую мину
23 декабря 202408:53
Мина обнаружена в Черном море у берегов Стамбула. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.
Отмечается, что у берегов пригорода Агва района Шиле граждане увидели в море подозрительный объект. На место прибыли специалисты, они установили, что в Черном море оказалась морская мина.
Пляж Агвы, а также район маяка взяли под особый контроль. Мину намерены обезвредить.
Ранее СМИ сообщили, что морскую мину обнаружили на черноморском побережье в Сочи. Однако в мэрии курорта опровергли эту информацию, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Большинство россиян попросили бы у Деда Мороза победу в СВО
- Генсек НАТО призвал увеличить расходы на оборону и расширить военное производство
- В Черном море у берегов Стамбула нашли морскую мину
- Поветкин ушел с поста замглавы Вологодской области
- Песков: Путин планирует зарубежные поездки в январе
- Первый в РФ высокоскоростной поезд будет называться «Белый кречет»
- Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ над Брянской областью
- Глава «Союзмультфильма» рассказала о планах снять российский «ответ Marvel»
- Трамп заявил о необходимости для США завладеть Гренландией
- Кувалдин: Иностранные летчики делают селфи на фоне стратегических ракетоносцев РФ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru