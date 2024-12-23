В Черном море у берегов Стамбула нашли морскую мину

Мина обнаружена в Черном море у берегов Стамбула. Об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

Отмечается, что у берегов пригорода Агва района Шиле граждане увидели в море подозрительный объект. На место прибыли специалисты, они установили, что в Черном море оказалась морская мина.

Пляж Агвы, а также район маяка взяли под особый контроль. Мину намерены обезвредить.

Ранее СМИ сообщили, что морскую мину обнаружили на черноморском побережье в Сочи. Однако в мэрии курорта опровергли эту информацию, пишет 360.ru.

