В Челябинске автомобиль протаранил толпу людей
В Челябинске автомобиль Renault Logan наехал на пешеходов из-за аварии с другой машиной. Сообщает издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
«Автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 68 года рождения в результате столкновения с Toyota Land Cruiser изменил траекторию движения и совершил наезд на ограждение, расположенное на тротуаре, где находились граждане. Сейчас там работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства происшествия, а также возраст пострадавших и характер повреждений», - рассказали в областном главке.
Известно, что в ДТП пострадали шесть человек, трое госпитализированы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 100 / сут.
Умерли
39 068+510 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+27 296 / сут.
- Стало известно, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году
- В России могут появиться собственные видеохостинги на фоне цензуры YouTube
- Правительство РФ выделило деньги на допвыплаты медикам за борьбу с COVID
- Инвалидам упростили порядок оформления
- Более 90% россиян убеждены, что домашнее хозяйство должны вести оба супруга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru