В Челябинске автомобиль протаранил толпу людей

В Челябинске автомобиль Renault Logan наехал на пешеходов из-за аварии с другой машиной. Сообщает издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

«Автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 68 года рождения в результате столкновения с Toyota Land Cruiser изменил траекторию движения и совершил наезд на ограждение, расположенное на тротуаре, где находились граждане. Сейчас там работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства происшествия, а также возраст пострадавших и характер повреждений», - рассказали в областном главке.

Известно, что в ДТП пострадали шесть человек, трое госпитализированы.

