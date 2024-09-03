В Чехии задержали школьницу, ранившую ножом двух одноклассников

Ученица одной из школ чешского города Домажлице ранила ножом двум одноклассников, девочку задержали. Об этом пишет издание Novinky.

«Перед самым началом занятий во вторник 13-летняя ученица нанесла по одному удару ножом двум своим одноклассникам, юноше и девушке. Вызванные в школу полицейские задержали подозреваемую в нападении», — говорится в материале.

Пострадавшие получили легкие ранения, медики оказали им помощь. Оба раненых помещены в отделение хирургии городской больницы. Полиция расследует причины инцидента.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге малолетняя девочка бросалась с ножом на людей на детской площадке. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после инцидента, пишет RT.

