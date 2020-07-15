В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
Один человек погиб, ещё более 30 пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов у города Чески-Брод в Чехии. Об этом сообщает телеканал «360».
По данным местным СМИ, следовавший из Праги пассажирский поезд врезался в грузовой состав. Погиб 40-летний машинист пассажирского поезда.
Министр транспорта Чехии Карл Гавличек заявил, что технических сбоев не было, а железнодорожную линию у Чески-Брода назвал самой безопасной в стране. Расследование причин столкновения продолжается.
7 июля в Карловарском крае Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Тогда погибли три человека, несколько десятков пострадали, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
746 тыс.+6 422 / сут.
Умерли
11 770+156 / сут.
Выздоровели
523 тыс.+10 424 / сут.
- Ещё 6,4 тысячи случаев COVID-19 выявлено в России
- В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда
- СМИ узнали о задержании IT-директора «Почты России»
- Львов заберёте? Пранкеры разыграли президента Польши
- В Петербурге в школе кулинарии произошел взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru