В Чечне произошло землетрясение магнитудой до 5,6 баллов
13 декабря 202010:58
В Чеченской республике произошло землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 4,7 до 5,6 баллов, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
По информации управления МЧС по региону, сила подземных толчков зафиксирована на отметке 5,6 баллов.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду в 4,7.
Пока данные о последствиях землетрясения отсутствуют.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru