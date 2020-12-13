В Чечне произошло землетрясение магнитудой до 5,6 баллов

В Чеченской республике произошло землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 4,7 до 5,6 баллов, сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По информации управления МЧС по региону, сила подземных толчков зафиксирована на отметке 5,6 баллов.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал магнитуду в 4,7.

Пока данные о последствиях землетрясения отсутствуют.

