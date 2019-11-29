В Чечне при взрыве бытового газа пострадал человек

Взрыв бытового газа произошел в частном доме в республике Чечня в селе Автуры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областное МЧС.

В результате инцидента пострадал человек, его доставили в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.

Отмечается, что при взрыве часть дома разрушилась. В настоящее время начато расследование.



