В Чечне при взрыве бытового газа пострадал человек

29 ноября 201923:59

Взрыв бытового газа произошел в частном доме в республике Чечня в селе Автуры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областное МЧС.

В результате инцидента пострадал человек, его доставили в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.

Отмечается, что при взрыве часть дома разрушилась. В настоящее время начато расследование.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости//Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЧечняВзрыв Газа