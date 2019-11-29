В Чечне при взрыве бытового газа пострадал человек
29 ноября 201923:59
Взрыв бытового газа произошел в частном доме в республике Чечня в селе Автуры. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на областное МЧС.
В результате инцидента пострадал человек, его доставили в больницу. Состояние пострадавшего неизвестно.
Отмечается, что при взрыве часть дома разрушилась. В настоящее время начато расследование.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости//Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЧечняВзрыв Газа
Горячие новости
- Полиция Британии подтвердила смерть двоих граждан в результате теракта
- В Гааге неизвестный напал на прохожих с ножом
- Украина настаивает на возвращение долга газом. Москва ещё не определилась
- Источники британских СМИ сообщают о трех погибших в результате теракта в Лондоне
- Стрелков назвал закон о границе ДНР защитой от Зеленского