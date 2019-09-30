В Чечне около 100 тысяч человек временно остались без света

В Чечне из-за отключения воздушной линии электропередачи около 100 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что инцидент затронул жителей сел Ачхой-Мартановского и Сунженского районов. В настоящее время электричество вернулось в дома.

По данным агентства, для восстановления подачи электроснабжения специалистам "Чеченэнерго" потребовалось 1,5 часа.



