В Чечне около 100 тысяч человек временно остались без света
30 сентября 201922:35
В Чечне из-за отключения воздушной линии электропередачи около 100 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что инцидент затронул жителей сел Ачхой-Мартановского и Сунженского районов. В настоящее время электричество вернулось в дома.
По данным агентства, для восстановления подачи электроснабжения специалистам "Чеченэнерго" потребовалось 1,5 часа.
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