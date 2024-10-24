В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну Росгвардии, один человек погиб

В Чечне неизвестные напали на колонну Росгвардии, один военнослужащий погиб, второй получил ранение, сообщила пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс».





Нападавших ищут.



Телеграм-каналы Shot и Baza пишут, что нападение произошло на трассе в станице Петропавловская в Грозненском районе, неизвестные открыли стрельбу по грузовику «Урал».

Ранее вооруженные люди захватили Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и открыли огонь по прихожанам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

