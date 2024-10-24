В Чечне неизвестные напали на воинскую колонну Росгвардии, один человек погиб
24 октября 202421:20
В Чечне неизвестные напали на колонну Росгвардии, один военнослужащий погиб, второй получил ранение, сообщила пресс-служба ведомства, передает «Интерфакс».
Нападавших ищут.
Телеграм-каналы Shot и Baza пишут, что нападение произошло на трассе в станице Петропавловская в Грозненском районе, неизвестные открыли стрельбу по грузовику «Урал».
Ранее вооруженные люди захватили Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и открыли огонь по прихожанам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru