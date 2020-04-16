В Чечне грузовик взорвался после столкновения с Land Rover

В чеченском селе Алхан-Кала столкнулись два автомобиля, в результате чего произошел взрыв грузовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

Уточняется, что в грузовике взорвался газовый баллон, автомобиль почти полностью сгорел. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ЧечняДПС
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