В Чечне грузовик взорвался после столкновения с Land Rover

В чеченском селе Алхан-Кала столкнулись два автомобиля, в результате чего произошел взрыв грузовика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС по региону.

Уточняется, что в грузовике взорвался газовый баллон, автомобиль почти полностью сгорел. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

