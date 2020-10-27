СМИ: Два человека погибли в Чечне в результате перестрелки ОМОН и СОБР

Два человека стали жертвами перестрелки, которую в чеченском селе Ачхой-Мартан устроили сотрудники СОБР и ОМОН, сообщает Baza.

По данным издания, сотрудники ОМОНа шумно отдыхали в кафе «Смайл», а находившийся здесь же сотрудник СОБРа сделал им замечание, однако поняв, что словесная перепалка стала перерастать в более серьёзный конфликт, позвал на подмогу своих сослуживцев.

Противостояние силовиков закончилось стрельбой, в результате которой погибли два человека: один сотрудник Росгвардии и ещё один гражданский, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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ТЕГИ:ЧечняСиловикиОМОНРосгвардия
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