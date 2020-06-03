В Чечне авария оставила без света около 190 тысяч жителей

Свыше 187 тысяч жителей Чечни остались без электроснабжения из-за аварии на подстанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

Отмечается, что авария коснулась жителей трех районов - Урус-Мартановского, Ачхой-Мартановского и Грозненского.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Время возобновления подачи электричества в дома не уточняется.

Как отмечает агентство, в Чечне произошло резкое ухудшение погоды, мощным ветром были повалены деревья и сорваны крышы. Как ожидается, непогода продержится в регионе до утра 4 июня.











