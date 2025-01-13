В Бурятии возбудили уголовное дело после схода с рельсов 22 вагонов
Уголовное дело возбудили в Бурятии после схода с рельсов 22 вагонов, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.
Уточняется, что инцидент произошел на станции Ангаракан ночью 12 января. Пострадавших нет, однако сход вагонов привел к задержке одного пассажирского и семи грузовых поездов. Также были повреждены объекты инфраструктуры.
Правоохранители проведут расследование по статье о «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Обстоятельства происшествия и размер ущерба устанавливаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru