В Бурятии возбудили уголовное дело после схода с рельсов 22 вагонов

Уголовное дело возбудили в Бурятии после схода с рельсов 22 вагонов, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Уточняется, что инцидент произошел на станции Ангаракан ночью 12 января. Пострадавших нет, однако сход вагонов привел к задержке одного пассажирского и семи грузовых поездов. Также были повреждены объекты инфраструктуры.

Правоохранители проведут расследование по статье о «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Обстоятельства происшествия и размер ущерба устанавливаются.

