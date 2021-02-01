В Брюсселе мужчина с ножом напал на пассажиров в метро

В столице Бельгии вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро, передает телеканал RTBF со ссылкой на полицию. Уточняется, что происшествие случилось около 15.00 по местному времени (17.00 мск). По предварительным данным, есть пострадавшие.

По информации СМИ, нападавшего удалось нейтрализовать. Полиция не называет произошедший инцидент терактом.

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ФОТО: pixabay.com
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