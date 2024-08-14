В Британии произошла утечка химических веществ в канал

Утечка химикатов в канал зафиксирована в городе Уолсолл в Великобритании, воду проверяют на содержание химических веществ. Об этом сообщил городской совет.

Отмечается, что агентства в составе партнерства служб региона Западный Мидленд назвали инцидент крупным.

«Агентство по охране окружающей среды разработало тестовый режим по проверке воды на содержание цианида натрия и других химических веществ», — отмечается в сообщении совета в соцсети X.

По данным властей Уолсолла, утечка химикатов произошла с некоего объекта, детали не уточняются.

Ранее в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl произошел пожар, в городе возникло токсичное облако дыма и угроза попадания в стоки воды, загрязненной химикатами, напоминает RT.

