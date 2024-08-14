В Британии произошла утечка химических веществ в канал
Утечка химикатов в канал зафиксирована в городе Уолсолл в Великобритании, воду проверяют на содержание химических веществ. Об этом сообщил городской совет.
Отмечается, что агентства в составе партнерства служб региона Западный Мидленд назвали инцидент крупным.
«Агентство по охране окружающей среды разработало тестовый режим по проверке воды на содержание цианида натрия и других химических веществ», — отмечается в сообщении совета в соцсети X.
По данным властей Уолсолла, утечка химикатов произошла с некоего объекта, детали не уточняются.
Ранее в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl произошел пожар, в городе возникло токсичное облако дыма и угроза попадания в стоки воды, загрязненной химикатами, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru