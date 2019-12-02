В Британии насмерть сбили подростка
2 декабря 201923:21
В графстве Эссекс в результате ДТП скончался 12-летний подросток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Отмечается, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
В ДТП пострадали еще четыре подростка и пожилая женщина. Их жизням ничего не угрожает.
В настоящее время полиция ведет поиск автомобиля и выясняет обстоятельства произошедшего.
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ФОТО: pxhere.com
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