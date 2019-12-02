В Британии насмерть сбили подростка

В графстве Эссекс в результате ДТП скончался 12-летний подросток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

В ДТП пострадали еще четыре подростка и пожилая женщина. Их жизням ничего не угрожает.

В настоящее время полиция ведет поиск автомобиля и выясняет обстоятельства произошедшего.

