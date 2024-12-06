В Бразилии в аэропорту Сан-Паулу столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета авиакомпании Latam Brazil столкнулись в аэропорту в бразильском Сан-Паулу. Об этом пишет The Rio Times.

Отмечается, что инцидент произошел 3 декабря. Самолет Airbus A320Neo, который перед взлетом осуществлял руление, задел крылом хвост другого воздушного судна, готовившегося к отправлению — Airbus A319. Оба самолета получили повреждения, они были временно отстранены от эксплуатации и отправлены на проверку.

По данным The Rio Times, никто не пострадал. Пассажиры и члены экипажа покинули воздушные суда. Людей доставили по месту назначения на резервных самолетах.

Ранее два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Атланты в США, борт Airbus A350 задел крылом хвост Endeavor Air CRJ-900, напоминает RT.

