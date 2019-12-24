В Бразилии семь человек стали жертвами оползня
24 декабря 201921:59
В городе Ресифи на востоке Бразилии сошел оползень, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, природное явление разрушило несколько домов. Инцидент произошел в ночь на вторник, к настоящему времени найдены тела семи погибших, среди них двухмесячный ребенок и девочка 9 лет.
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