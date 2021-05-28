В Бразилии четыре человека погибли при пожаре в больнице
В бразильском городе Аракажу произошел пожар в больнице для больных с COVID-19, жертвами стали четыре пациента. Об этом префект города Эдвальду Ногейра написал в Twitter.
По словам Ногейра, пожар произошел в больнице Нестор Пива утром пятницы. В руководстве города обещали помочь самим пострадавшим и их семьям. В отделении, где произошло возгорание, находилось около 60 человек, в другие больницы пришлось перевести 35 пациентов.
Отмечается, что пожарным удалось быстро справиться с огнем, однако десятки пострадавших получили отравление в результате задымления больничных помещений. Причину возгорания предстоит выяснить.
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