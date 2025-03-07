В Бразилии автобус упал в овраг, пострадали 25 человек
Автобус с 45 пассажирами рухнул в овраг в Бразилии, один человек погиб. Об этом сообщает CNN Brasil, ссылаясь на данные пожарных и полиции.
Авария произошла утром 6 марта в муниципалитете Пиндамоньянгабе. Автобус следовал из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу.
В результате ДТП пострадали 25 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии. Погиб подросток 13 лет.
По данным CNN Brasil, причиной аварии мог стать маневр водителя автобуса: транспортное средство заехало на бордюр, который разделяет обочину с насыпью, потеряло равновесие и упало в овраг.
Ранее в Новооскольском округе Белгородской области попал в аварию пассажирский микроавтобус, перевозивший сотрудников компании «Мираторг». В результате погибли шесть человек, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru