В Братске арестовали девушку, убившую подростка на улице

В Иркутской области суд заключил под стражу до конца августа 16-летнюю девушку, которая убила 14-летнего подростка на улице в городе Братске. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Ранее следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, что у подростков случилась ссора на площади города, после чего задержанная достала нож из кармана и ударила собеседника. Пострадавший умер в машине скорой помощи.

Недавно девушке в сопровождении родителей привозили на место трагедии для следственного эксперимента, соседи ничего плохого о девушке не сказали, а родители убитого об убийце ничего не знают, передает РЕН ТВ.

