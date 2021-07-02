В Братске арестовали девушку, убившую подростка на улице
В Иркутской области суд заключил под стражу до конца августа 16-летнюю девушку, которая убила 14-летнего подростка на улице в городе Братске. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.
Ранее следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Напомним, что у подростков случилась ссора на площади города, после чего задержанная достала нож из кармана и ударила собеседника. Пострадавший умер в машине скорой помощи.
Недавно девушке в сопровождении родителей привозили на место трагедии для следственного эксперимента, соседи ничего плохого о девушке не сказали, а родители убитого об убийце ничего не знают, передает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- В США стартовали огневые испытания боевых роботизированных комплексов
- Больше половины россиян выступили против введения нового локдауна
- Более 60 тысяч жителей Тамбова остались без воды из-за аварии
- Врач объяснила, почему нельзя мочить место прививки от коронавируса
- В Братске арестовали девушку, убившую подростка на улице
- Три человека пострадали в Нижнем Новгороде при взрыве газа
- МХАТ объяснил письмо Дорониной к Путину
- Россию обвинили в провале Украины на мировом рынке вооружений
- Минпромторг призвал металлургов поделиться кислородом с больницами
- Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru