В больнице умер третий пострадавший при пожаре на пермском заводе

Третий сотрудник Пермского порохового завода, пострадавший при пожаре на производстве, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав по региону.

Ранее скончались еще двое работников. Один из них погиб на месте происшествия, второй - в больнице.

Отмечается, что смерть наступила от многочисленных ожогов.

Пожар на предприятии произошел в ночь на понедельник. По предварительным данным, загорелась продукция завода. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.




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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Пермь
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