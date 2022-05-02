В больнице умер третий пострадавший при пожаре на пермском заводе
Третий сотрудник Пермского порохового завода, пострадавший при пожаре на производстве, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав по региону.
Ранее скончались еще двое работников. Один из них погиб на месте происшествия, второй - в больнице.
Отмечается, что смерть наступила от многочисленных ожогов.
Пожар на предприятии произошел в ночь на понедельник. По предварительным данным, загорелась продукция завода. Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются.
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