В больницах Петербурга после теракта остаются 22 человека

Первый заместитель председателя петербургского комитета по здравоохранению Андрей Сарана сообщил, что в больницах после теракта находится 22 человека.

Восемь человек, по словам Сарана, находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницы после взрыва в кафе, где выступал военкор Владлен Татарский, был доставлен 31 человек.

«Из 31 человека 21 – петербуржец, 10 человек – иногородние», - сказал Сарана.

Сам Татарский погиб. Остальные получили баротравмы, повреждение глаз, а также мелкие осколочные ранения и ожоги лица, рук, кистей.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что взрыв был спланирован украинскими спецслужбами при участии агентов из числа сторонников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом и запрещен в России как экстремистская организация). Подозреваемой по делу проходит петербурженка Дарья Трепова, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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