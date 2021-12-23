В Боливии семь человек погибли при падении машины с обрыва

На юге Боливии минивэн упал с обрыва, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что падение произошло с высоты около тысячи метров. В ДТП выжила только одна женщина, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Предварительно, авария произошла из-за потери управления водителем на размытой от дождей дороги.





