В Болгарии начали анализ ДНК для установления личностей погибших в ДТП с автобусом

Процедуры анализа ДНК начались в Болгарии для установления личностей погибших в крупной аварии с туристическим автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Северной Македонии.

Отмечается, что после процедуры будет произведена транспортировка останков в Северную Македонию, откуда прибыли туристы. Все расходы будет нести правительство страны.

Авария произошла во вторник на трассе «Струма». В результате ДТП погибло 33 взрослых и 12 детей. Всего в автобусе находились 52 человека.




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ФОТО: ДНК генетика
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