В Благовещенске сбившему девять человек водителю дали 14 лет колонии

Водителя, который пьяным сбил девять человек на тротуаре в Благовещенске, приговорили к 14 годам тюрьмы. Об этом сообщает передает РИА Новости.

Благовещенский районный суд признал фигуранта Евгения Бакарюкина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц, и назначил наказание в виде 14 лет колонии общего режима. При этом мужчину на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Кроме того, с Бакарюкина взыскали 15 млн рублей для возмещения морального вреда потерпевшим.

В июне в Благовещенске нетрезвый водитель, двигавшийся на большой скорости, выехал на тротуар и сбил девять пешеходов, напоминает «Свободная пресса». Пятеро из пострадавших были несовершеннолетними. На месте ДТП погибли три человека, в том числе двое детей, еще шестерых раненых госпитализировали, позже двое пострадавших умерли в больнице.

