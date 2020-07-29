В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров
В Белоруссии задержан политтехнолог 44-летний Виталий Шкляров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление телеканала ОНТ.
Как передает агентство, в эфире телеканала заявили, что Шкляров «мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат».
Блогер Тихановский, претендовавший на место кандидата в президенты Белоруссии, был арестован до конца сентября текущего года. Кандидатом в президенты зарегистрировали его жену Светлану Тихановскую.
Отмечается, что Шкляров являлся советник избирательных кампаний разных политических лидеров, в том числе Ксении Собчак.
Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа.
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