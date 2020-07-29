В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров

В Белоруссии задержан политтехнолог 44-летний Виталий Шкляров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление телеканала ОНТ.

Как передает агентство, в эфире телеканала заявили, что Шкляров «мобилизировал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат».

Блогер Тихановский, претендовавший на место кандидата в президенты Белоруссии, был арестован до конца сентября текущего года. Кандидатом в президенты зарегистрировали его жену Светлану Тихановскую.

Отмечается, что Шкляров являлся советник избирательных кампаний разных политических лидеров, в том числе Ксении Собчак.

Выборы президента в Белоруссии назначены на 9 августа.



