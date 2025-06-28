В Белоруссии в ДТП под Минском погибли четверо россиян

В Белоруссии на трассе М-2 по направлению к аэропорту «Минск» вблизи деревни Слободщина в результате ДТП погибли четверо россиян. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.

Согласно информации ведомства, 26-летний водитель автомобиля «Mercedes» в состоянии алкогольного опьянения врезался в ехавшее в попутном направлении такси «Skoda». После удара авто отбросило в дорожное ограждение.

Известно, что в ДТП скончались четыре пассажира такси: женщины 75 и 43 лет, а также две девочки 13 и семи лет. Самого водителя «Skoda» госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель и пассажир «Mercedes» не пострадали.