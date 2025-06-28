В Белоруссии в ДТП под Минском погибли четверо россиян
В Белоруссии на трассе М-2 по направлению к аэропорту «Минск» вблизи деревни Слободщина в результате ДТП погибли четверо россиян. Об этом сообщили в пресс-службе СК республики.
Согласно информации ведомства, 26-летний водитель автомобиля «Mercedes» в состоянии алкогольного опьянения врезался в ехавшее в попутном направлении такси «Skoda». После удара авто отбросило в дорожное ограждение.
Известно, что в ДТП скончались четыре пассажира такси: женщины 75 и 43 лет, а также две девочки 13 и семи лет. Самого водителя «Skoda» госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Водитель и пассажир «Mercedes» не пострадали.
В настоящий момент следователи и сотрудники ГАИ работают на месте происшествия, устанавливая детали аварии. В отношении водителя «Mercedes» было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.317 («Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК Белоруссии.
Ранее разработчик ГОСТа дорожных камер Григорий Шухман в интервью НСН объяснил, что, если в местах, где установлена камера, фиксируется мало нарушений или ДТП, это может означать, что, либо водители там действительно стараются ездить аккуратно, либо на машинах установлены поддельные номера.
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