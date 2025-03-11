В Белореченске умер пострадавший при обрушении дома
Один из пострадавших при обрушении многоквартирного дома в Белореченске умер в больнице. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Белореченского района Сергей Сидоренко.
Он уточнил, что речь идёт о мужчине по имени Дмитрий Г.
«Выражаю соболезнования родным и близким», - написал Сидоренко.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что 5 марта в Белореченске в результате детонации баллонного газа в многоэтажном доме обрушилась плита перекрытия между четвёртым и пятым этажами.
По его словам, в результате ЧП пострадали три человека, один из которых был госпитализирован с серьёзными ожогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru