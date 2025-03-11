В Белореченске умер пострадавший при обрушении дома

Один из пострадавших при обрушении многоквартирного дома в Белореченске умер в больнице. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Белореченского района Сергей Сидоренко.

После взрыва в доме в Белореченске эвакуировали 54 человека

Он уточнил, что речь идёт о мужчине по имени Дмитрий Г.

«Выражаю соболезнования родным и близким», - написал Сидоренко.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что 5 марта в Белореченске в результате детонации баллонного газа в многоэтажном доме обрушилась плита перекрытия между четвёртым и пятым этажами.

По его словам, в результате ЧП пострадали три человека, один из которых был госпитализирован с серьёзными ожогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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