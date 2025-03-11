В Белореченске умер пострадавший при обрушении дома

Он уточнил, что речь идёт о мужчине по имени Дмитрий Г.

«Выражаю соболезнования родным и близким», - написал Сидоренко.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что 5 марта в Белореченске в результате детонации баллонного газа в многоэтажном доме обрушилась плита перекрытия между четвёртым и пятым этажами.

По его словам, в результате ЧП пострадали три человека, один из которых был госпитализирован с серьёзными ожогами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

