В Белом море терпит бедствие яхта «Крейсер». На борту судна находятся шесть человек, из которых два члена экипажа и четыре сотрудника заповедника «Русская Арктика». Несмотря на неблагоприятный прогноз, они вышли из Архангельска и взяли курс на Новую землю, пишет KP.Ru. В районе Горла Белого моря у яхты вышел из строя двигатель. Предположительно на винт намотались рыбацкие сети, и лодка потеряла управление. Экипаж подал сигнал бедствия. В настоящее время связи с лодкой нет, однако с яхтой установило визуальную связь научно-исследовательское судно «Академик Николай Страхов». Из-за волнения на море в 4 балла и порывистого ветра оно не может прийти на помощь яхте.

Сейчас в район бедствия для спасения людей направляется научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов».







