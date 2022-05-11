В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле с украинской стороны

Один человек пострадал в Белгородской области при обстрелах со стороны Украины. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава российского региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, было обстрелено село Солохи Белгородского района. Также он сообщил о наличии разрушений в поселении.

Губернатор также подчеркнул, что село не горит. Наблюдается задымление в камышах, пожарные работают на месте.

Высокий уровень террористической опасности ввели в граничащем с Украиной регионе 11 апреля. Ранее в среду стало известно о продлении режима до 25 мая.





