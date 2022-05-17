В Белгородской области ранен человек при обстреле со стороны Украины

Один человек пострадал при обстреле села Безымено Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, пострадавший находится в состоянии легкой степени тяжести, его жизнь вне опасности.

Также Гладков проинформировал о разрушениях. Он заверил, что все поврежденные дома будут восстановлены в короткие сроки.

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
ТЕГИ:ОбстрелБелгород
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