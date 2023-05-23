В Белгородской области отменили режим КТО

В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Принято решение об отмене [...] режима КТО на территории Белгородской области», - написал он.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении на территории Белгородской области не менее 70 украинских военных, а также четырех боевых бронированных машин и пяти пикапов. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

