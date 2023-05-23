В Белгородской области отменили режим КТО
23 мая 202317:42
В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Принято решение об отмене [...] режима КТО на территории Белгородской области», - написал он.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении на территории Белгородской области не менее 70 украинских военных, а также четырех боевых бронированных машин и пяти пикапов. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru