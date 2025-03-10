В Белгородской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ
Украинские беспилотники ударили по территории Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что в селе Шелаево БПЛА атаковал автомобиль, в результате пострадали два человека.
«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавших в Валуйскую ЦРБ... Транспортное средство повреждено», - написал Гладков в Telegram.
Также беспилотник нанес удар по поселку Уразово, получили повреждения окна, кровля и стена частного дома. Кроме того, в селе Белянка дрон атаковал сельхозпредприятие. Были повреждены складское помещение и автомобиль «КамАЗ».
Ночью 10 марта над Белгородской областью уничтожили один украинский беспилотник, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru