В Белгородской области два человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ

Украинские беспилотники ударили по территории Белгородской области, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что в селе Шелаево БПЛА атаковал автомобиль, в результате пострадали два человека.

«У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение головы, у женщины — осколочные ранения руки и ноги. Бригада СМП доставляет пострадавших в Валуйскую ЦРБ... Транспортное средство повреждено», - написал Гладков в Telegram.

Также беспилотник нанес удар по поселку Уразово, получили повреждения окна, кровля и стена частного дома. Кроме того, в селе Белянка дрон атаковал сельхозпредприятие. Были повреждены складское помещение и автомобиль «КамАЗ».

Ночью 10 марта над Белгородской областью уничтожили один украинский беспилотник, пишет «Свободная пресса».

