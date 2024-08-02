В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дронов ВСУ

Два человека пострадали в результате атак украинских дронов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен... в городскую больницу №2», — отметил губернатор.

Кроме того, в селе Ржевка мужчина получил осколочные ранения лица при ударе БПЛА по частному жилому дому. Позже в населенном пункте зафиксировали атаку еще двух дронов: один повредил кровлю в доме и гараже, другой сдетонировал на гараж. Из-за атаки начался пожар, огонь уже ликвидировали.

Накануне дрон ВСУ ударил по частному дому в белгородском поселке Борисовка, в результате загорелась кровля, напоминает Ura.ru.

