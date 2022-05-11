В Белгородской области число раненых при обстрелах увеличилось до 6

Число раненых жителей Белгородской области при обстрелах со стороны Украины увеличилось до 6. Такие данные, ссылаясь на Минздрав региона, в телеграмм-канале привел губернатор области Вячеслав Гладков.

Ранее Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителе.

Также глава региона опроверг информацию о погибшем 14-летнем мальчике, которая распространилась в каналах телеграм. По его заявлению, мальчик жив и находится в больнице.

Информацию о тяжести состояния пострадавших губернатор не сообщил.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаБелгород
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