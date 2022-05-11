В Белгородской области число раненых при обстрелах увеличилось до 6
Число раненых жителей Белгородской области при обстрелах со стороны Украины увеличилось до 6. Такие данные, ссылаясь на Минздрав региона, в телеграмм-канале привел губернатор области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил об одном погибшем мирном жителе.
Также глава региона опроверг информацию о погибшем 14-летнем мальчике, которая распространилась в каналах телеграм. По его заявлению, мальчик жив и находится в больнице.
Информацию о тяжести состояния пострадавших губернатор не сообщил.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- В Белгородской области число раненых при обстрелах увеличилось до 6
- Шольц обсудил с Зеленским переговоры о мире с РФ
- Rutube намерен расследовать кибератаку на свой сайт
- В Белгородской области сообщили об одном пострадавшем при обстреле с украинской стороны
- На севере Крыма продлен режим террористической опасности
- S7 отменила полеты на юг России до 24 июня
- Пассажиропоток в Пулково на майские праздники сократился на 10%
- Пентагон не видит стремлений РФ вступать в войну с НАТО
- Минобороны РФ заявило, что США проводили опыты в психбольнице в Харьковской области
- Минобороны РФ: США проводили в Мариуполе эксперименты с возбудителем холеры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru