В Белгороде три самолета не смогли приземлиться из-за сильного тумана
Самолет авиакомпании S7, вылетевший из Москвы в Белгород, вынужден был вернуться в московский аэропорт Домодедово из-за сильного тумана в аэропорту прибытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на справочную службу белгородского аэропорта.
Самолет несколько минут кружил над Белгородом, однако экипаж принял решение вернуться в Москву. По данным агентства, уже третий борт не смог произвести посадку в Белгороде из-за сильного тумана во вторник вечером.
Ранее в такой же ситуации оказался самолет "Аэрофлота", следующий из Шереметьево, онлайн-табло указывает, что рейс отменен. Кроме того, в Белгороде не смог сесть самолет авиакомпании "Победа", следующий из Санкт-Петербурга. Судно потратило больше часа на попытки приземлиться, однако было вынуждено отправиться на дозаправку в Воронеж.
В 21:02 по московскому времени самолет "Победы" вновь вылетел в Белгород, поскольку погодные условия улучшились. По данным диспетчера воронежского аэропорта, сотрудники уже подготовили полосу.
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