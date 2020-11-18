В Башкирии в детском саду убили воспитательницу, говорится в сообщении на сайте следственного управления республиканского подразделения Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 49-летний житель республики в состоянии алкогольного опьянения пришел в детский сад в селе Старые Киешки Кармаскалинского района, где работала его бывшего жена, и нанес 47-летней женщине три удара ножом, от которых она вскоре скончалась, несмотря на помощь медиков.

Мужчину задержал учитель физкультуры из соседней школы, дети в ходе инцидента находились в других помещениях.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

