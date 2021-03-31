В Башкирии уволилась учительница, нарисовавшая двойку на лбу ребенка

Школьная учительница в башкирском городе Кумертау, нарисовавшая двойку на лбу первоклассницы, уволилась по собственному желанию, сообщает «Интерфакс».

В минувший четверг учитель начальных классов во время урока нарисовал на лбу ребенка двойку за отсутствие альбома для рисования и плохое поведение. По этому факту началась проверка прокуратуры и следственного комитета.

Также прокуратура потребовала принять меры от администрации школы, чтобы такое не повторялось.



