В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех пешеходов

Несовершеннолетний водитель мотоцикла Motoland XR 250 сбил трех пешеходов в Башкирии. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером в селе Дарьино в Мелеузовском районе. По предварительным данным, 16-летний мотоциклист допустил наезд на трех человек.

«В результате... 17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них 4-х месячный ребенок», — указали в Госавтоинспекции.

Подробности аварии устанавливаются.

Ранее в Южно-Сахалинске 40-летний водитель электросамоката сбил 8-летнего велосипедиста, ребенок получил телесные повреждения, напоминает 360.ru.

