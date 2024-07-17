В Башкирии несовершеннолетний мотоциклист сбил трех пешеходов
Несовершеннолетний водитель мотоцикла Motoland XR 250 сбил трех пешеходов в Башкирии. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Отмечается, что ДТП произошло накануне вечером в селе Дарьино в Мелеузовском районе. По предварительным данным, 16-летний мотоциклист допустил наезд на трех человек.
«В результате... 17-летняя девушка погибла в медицинском учреждении, два пешехода и водитель мотоцикла доставлены в больницу, один из них 4-х месячный ребенок», — указали в Госавтоинспекции.
Подробности аварии устанавливаются.
Ранее в Южно-Сахалинске 40-летний водитель электросамоката сбил 8-летнего велосипедиста, ребенок получил телесные повреждения, напоминает 360.ru.
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