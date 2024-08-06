В Башкирии 184 пациента психоневрологической больницы эвакуировали из-за возгорания

Возгорание произошло в Янаульском психоневрологическом интернате в Башкирии, более 180 пациентов эвакуировали. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Как отметили в ведомстве, утром 6 августа в учреждении загорелось имущество на медицинском посту на площади 2 квадратных метра. Персонал больницы потушил огонь до прибытия пожарных.

«Из здания эвакуированы по лестничным маршам 184 пациента, из которых 47 лежачих», — указали в МЧС.

Причина инцидента устанавливается. Данных о пострадавших нет.

Ранее возгорание произошло на крыше гостиницы «Маркштадт» в Челябинске, здесь загорелась вывеска на площади два квадратных метра, напоминает Ura.ru.

