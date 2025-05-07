В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор

Иностранного гражданина, попытавшегося поджечь кафедральный собор, задержали в Барнауле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в апреле иностранец 2004 года рождения совершил попытку поджога здания собора с помощью канистры с дизельным топливом. Злоумышленник действовал в интересах международной террористической организации с целью дестабилизации деятельности органов власти.

«Довести до конца свой преступный умысел мужчине не удалось, так как он был задержан оперативными сотрудниками... непосредственно возле здания собора при попытке совершения теракта», - подчеркнули в ФСБ.

Против иностранца возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа, готовившего теракт на железной дороге, пишет Ura.ru.

