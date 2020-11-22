В Барнауле начался пожар в исправительной колонии №3

В Барнауле загорелся банно-прачечный комбинат исправительной колонии №3. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Алтайскому краю.

Один из сотрудников ФСИН огнем был заблокирован на вышке. Очевидцы сообщили, что его спасли.

Данных о том, находились ли в банном комплексе заключённые в момент возгорания, пока нет.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:КолонияБарнаулФСИНПожар
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