В Барнауле начался пожар в исправительной колонии №3

В Барнауле загорелся банно-прачечный комбинат исправительной колонии №3. Об этом сообщает издание «Подъём» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Алтайскому краю.

Один из сотрудников ФСИН огнем был заблокирован на вышке. Очевидцы сообщили, что его спасли.

Данных о том, находились ли в банном комплексе заключённые в момент возгорания, пока нет.

