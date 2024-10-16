В Балашихе загорелся склад
16 октября 202408:36
Пожар произошел в производственно-складском здании в подмосковной Балашихе. Об этом сообщило МЧС.
«На Шоссе Энтузиастов горит производственно-складское здание на 300 квадратах», — отметили в ведомстве.
К борьбе с огнем привлекли более 60 специалистов и 18 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.
Огнеборцам удалось локализовать пожар.
Как уточнил глава городского округа Сергей Юров, возгорание произошло на территории Балашихинского литейно-механического завода, пишет 360.ru. Обошлось без пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru