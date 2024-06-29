В Балашихе пять человек погибли при пожаре в общежитии

Пожар произошел в общежитии в подмосковной Балашихе, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС.

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Как отмечает агентство, ссылаясь на региональное управление МЧС, возгорание зафиксировали в здании общежития на Керамической улице. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, открытое горение на месте ликвидировали в 00:19 мск.

«В результате пожара в общежитии по улице Керамическая погибли пять человек. Трое спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия», — сообщили агентству в оперативных службах.

МЧС подтвердило данные о погибших. По сведениям ТАСС, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети. Следственный отдел по Балашихе подмосковного главка Следственного комитета возбудил по факту ЧП уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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