В Балашихе пять человек погибли при пожаре в общежитии
Пожар произошел в общежитии в подмосковной Балашихе, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечает агентство, ссылаясь на региональное управление МЧС, возгорание зафиксировали в здании общежития на Керамической улице. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, открытое горение на месте ликвидировали в 00:19 мск.
«В результате пожара в общежитии по улице Керамическая погибли пять человек. Трое спасены, в настоящее время с ними проводятся реанимационные действия», — сообщили агентству в оперативных службах.
МЧС подтвердило данные о погибших. По сведениям ТАСС, пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети. Следственный отдел по Балашихе подмосковного главка Следственного комитета возбудил по факту ЧП уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru