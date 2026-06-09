В Балашихе один человек погиб при подрыве автомобиля

Уголовное дело возбуждено по факту подрыва автомобиля в Балашихе Московской области. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, в микрорайоне Авиаторов 9 июня около 05.30 мск при движении авто BMW Х3 у жилого многоквартирного дома произошел подрыв взрывного устройства.

«В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия», - отметили в СК.

Специалисты осматривают место ЧП, планируется назначение необходимых судебных экспертиз.

Ранее в Новосибирске в одном из кафе взорвался газовый баллон, начался пожар. В результате пострадали три человека, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВзрывМосковская ОбластьСледственный Комитет

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