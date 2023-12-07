В Баку произошло землетрясение магнитудой 5,7
7 декабря 202307:59
Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Баку. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр.
Эпицентр подземных толчков располагался в Каспийском море на глубине 35 км.
Как сообщает РИА Новости, землетрясение произошло в 08:20 (07:20 мск), толчки ощущались в течение нескольких минут.
Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции, напоминает телеканал «360». Подземные толчки ощущались в Стамбуле, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru