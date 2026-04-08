В Госдуме ответили на обращение Зеленского по поводу прекращения огня
Призыв президента Украины Владимира Зеленского к России по поводу прекращения огня на фоне перемирия на Ближнем Востоке является политической игрой. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он отметил, что прекращение огня в конфликте США, Израиля и Ирана - это «прелюдия к мирному соглашению», которое «будет достигнуто довольно-таки быстро».
Что касается обращения Зеленского, то, по мнению парламентария, Киеву перемирие необходимо для перевооружения ВСУ.
«Это игра. Мы изначально и в 2014 году, и в 2022 году, и потом говорили: вот условия, пожалуйста, это условия и для мирного соглашения, и для перемирия», — заключил Чепа.
Ранее Зеленский заявил, прекращение огня позволит создать «необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
