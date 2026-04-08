В России проверят маркетплейсы из-за крема La Roche-Posay
Роспотребнадзор, в рамках действующих законов, принимает меры в связи с информацией о наличии на маркетплейсах крема, который, предположительно, содержит бензол. Об этом сообщает RT.
В ведомстве указали, что речь идёт о французском креме La Roche‑Posay.
Отмечается, что от Ассоциации компаний интернет‑торговли потребовали предупредить участников рынка о недопущении дистанционных продаж создающей риски для здоровья продукции.
Ранее Роспотребнадзор временно запретил ввоз в Россию ряда детских сухих смесей из-за риска содержания токсина цереулида, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Доходы России от экспорта нефти превысили $2 миллиарда в неделю
- Иран назвал условие прекращения конфликта на Ближнем Востоке
- С миру по ягодке: В России объяснили накрутку цен на голубику
- Экс-директор Пушкинского музея назвала зумеров «невоспитанными дебилами»
- Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области
- Певец Александр Серов пропустил день рождения дочери
- На вес золота: Прокатчики начали охоту за «средними» по сборам фильмами
- Почему рынок онлайн-продажи музыкальных инструментов не вымрет
- В Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за инфекции закрыли 47 частных детсадов
- «Магия бренда»: Почему торговые центры выгоняют неформатных арендаторов